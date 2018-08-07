Киевское "Динамо" на последней минуте теряет победу в Праге

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" стартовало в еврокубках противостоянием со второй командой Чехии – пражской "Славией". Первая встреча команд в рамках 3-го квалификационного раунда проходила на поле "красно-белых", которые и считались фаворитами поединка. Что интересно, к очному сражению обе команды подходили с победными сериями во внутренних чемпионатах.

Стартовый отрезок матча был за гостями. Уже на 3-й минуте "Динамо" просто обязано было открывать счет. После трёхходовки Гармаш-Цыганков-Беседин, последний бил в упор, но не сумел направить мяч мимо Коларжа. Этот эпизод заставил хозяев поля играть более осторожно в обороне, так что на достойный ответ "Славия" собиралась целых 10 минут. После кросса с правого фланга выше всех взмыл во владениях Бойко опытный форвард "Славии" Милан Шкода, но после его удара головой мяч намертво забрал голкипер украинской команды.

В дальнейшем борьбы лишь прибавилось в матче, которая в большей степени проходила на подступах к штрафной. Обе команды не редко заигрывали вратарей при начале атак, и в одном из эпизодов Коларж едва не привез гол в свои ворота. Находясь под прессингом Беседина, голкипер "Славии" попытался обыграть игрока соперника и едва не ошибся. Все обошлось для пражан.

Впрочем, до завершения тайма обе команды еще имели шансы поразить ворота соперника. У киевлян мог случиться хороший момент у Беседина. После подачи с фланга Артем уже готовился пробить головой, но защитник сборной Камеруна и пражской "Славии" Нгаджу снял мяч с головы украинского нападающего.

Пражане активизировались перед самым перерывом, произведя серию опасных ударов по воротам. Сначала Цоуфаль пробил рядом со штангой, а затем Стох положил корпус и зряче целил метров с 15-ти, но сфера прошла чуть выше перекладины.

Куда насыщеннее на голевые моменты получился тайм второй. По сути, все они с завидным постоянством возникали у ворот Бойко. Опасными были не только стандарты в исполнении пражан, но и дальние удары. К примеру, на 56-й минуте с радиуса штрафной стрелял Стох, но голкипер киевлян спас свою команду.

А в середине тайма "Славия" выдала и вовсе ударную пятиминутку, по ходу которой едва ли не каждая атака хозяев поля могла завершиться взятием ворот. Змргал после навеса пробил головой всего в метре от штанги. Стох со штрафного целил в ближний угол, но Бойко вытащил мяч. И, наконец, после мощнейшего удара Гушбауэра в результате розыгрыша стандарта мяч пролетел рядом с девяткой.

Казалось, рано или поздно чехи дожмут гостей, но и у них силы оказались небеспредельными. И как раз во время непродолжительного затишья игрокам "Динамо" удалось поймать соперника внезапным выпадом. Кендзёра пасом из середины поля вывел Вербича на свидание с Коларжом, и нападающий киевлян несколько коряво протолкнул мяч в сетку – 0:1.

У пражан оставалось около 10 минут, чтобы спасти ситуацию, и все это время хозяева поля провели в атаках. Соучек и Дели были очень близки к цели, но на стороне украинского клуба была удача. Однако на 3-й компенсированной минуте команда Александра Хацкевича все же проглядела в штрафной Тецля, который оказался с глазу на глаз с Бойко. Нпадающий "Славии" уже заносил ногу для удара, но подкатившийся сзади Кендзёра выбил сферу с нарушением правил, по мнению арбитра – пенальти. Гушбауэр восстановил равновесие в счете, после чего прозвучал финальный свисток.

Ничья стала более справедливым результатом для пражан, однако в Киеве преимущество будет уже на стороне "Динамо". Чехам придется гораздо сложнее на поле украинской команды.

"Славия" – "Динамо" К – 1:1

Голы: Вербич, 82 – 0:1. Гушбауэр, 90+5, с пенальти – 1:1.

"Славия": Коларж, Цоуфаль, Нгаджу, Дели, Боржил, Гушбауэр, Стох, Соучек, Сикора (Олайинка, 86), Змргал (Балутэ, 80), Шкода (Тецль, 80).

"Динамо": Бойко, Кендзёра, Бурда, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 68), Цыганков (Андриевский, 90+1), Вербич, Беседин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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