Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Гент" в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов
Представляем результаты первых матчей раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Ответные матчи состоятся 29 сентября.
"Гент" Бельгия - "Динамо" Киев Украина 1:2
Голы: Супряга, 9 - 0:1, Кляйндинст, 41 - 1:1, де Пена, 79 - 1:2
"Гент": Руф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммади, 72), Яремчук (Кляйндинст, 25).
"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).
Удаление: Безус (53).
"Мольде" Норвегия - "Ференцварош" Венгрия 3:3
Голы: Боли, 7 - 0:1, Узуни, 52 - 0:2, Джеймс, 55 - 1:2, Эйкрем, 65 - 2:2, Эллингсен, 83 - 3:2, Харатин (пен), 87 - 3:3
"Мольде": Линде, Эллингсен, Грегерсен, Хеуген, Эйкрем (Омоиджуанфо, 81), Хестад, Эурснес, Хуссайн, Джеймс (Болли, 89), Кнудтсон (Брюнхильдсен, 57), Уинго.
"Ференцварош": Дибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Лаидуни, Харатин, Сомалиа (Шигер, 71), Нген (Изаэл, 88), Ботка, Боли (Зубков, 73), Узуни.
"Олимпиакос" Греция - "Омония" Кипр 2:0
Голы: Вальбуэна (пен), 69 - 1:0, Эль-Араби, 90 - 2:0
"Олимпиакос": Жозе Са, Холебас, Ба, Рафинья, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 59), Вальбуэна, Камара, Фортунис (Эль-Араби, 59), Бухалакис, Хассан (Мвила, 76).
"Омония": Фрейтас, Люфтнер, Лецьякс, Ланг, Губочан, Ботеак (Лоизу, 87), Витор Гомеш, Гомес, Папулис (Асанте, 81), Сене (Дюриш, 46), Тиаго Сантос.
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