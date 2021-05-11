Киевское "Динамо" нацелилось на бразильского таланта
Центральный защитник "Палмейраса" Ренан стал трансферной целью киевского "Динамо", утверждает UOL.
По информации источника, украинский клуб готов сделать предложение о покупке 18-летнего футболиста во время ближайшего ТО.
Ожидается, что сумма сделки может составить 8-10 миллионов евро.
Ренан является воспитанником "Палмейраса", за первую команду дебютировал в 2020 году, с тех пор сыграл 20 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 750 тысяч евро.
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