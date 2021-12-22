Киевское "Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира чемпионата Украины
Фото: инстаграм Артема Довбика/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Днепра-1" Артему Довбику, сообщает журналист Игорь Цыганык.
По сведениям источника, киевляне намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, приобрести форварда будет непросто, так как днепряне оценивают его в 12-15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Довбик является лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 14 голов в 18 матчах. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.
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