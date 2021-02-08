Киевское "Динамо" нацелилось на румынского защитника
Киевское "Динамо" интересуется центральным защитником "Вииторула" Вирджилом Гицэ, сообщает Prosport.
По сведениям издания, украинский клуб может приобрести футболиста по просьбе главного тренера Мирча Луческу. Сумма трансфера составит около миллиона евро. Впрочем, проблемой может стать физическое состояние игрока, который сейчас восстанавливается после травмы.
В нынешнем сезоне 22-летний Гицэ провел за "Вииторул" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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