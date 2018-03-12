Киевское "Динамо" наказало Гармаша за удаление после матча с "Лацио"

Киевское "Динамо" наказало большим штрафом полузащитника Денису Гармашу за удаление в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лацио" (2:2).

Напомним, что игрок получил красную карточку после финального свистка за споры с арбитром.

Также из-за своей выходки Гармаш не был включен на матч чемпионата Украины против "Вереса" (1:0). | http://soccernews.ru