Киевское "Динамо" наказано за расизм болельщиков в матче с "Шахтером"
Украинская Премьер-лига наказало киевское "Динамо", болельщики которого отметились расистскими выкриками в матче чемпионата Украины с "Шахтером" (0:1), сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.
"Динамо" проведет два матча без зрителей (один - условно), а также заплатит штраф в размере 19 тысяч евро.
Напомним, что в ходе матча болельщики киевского клуба оскорбили капитана "Шахтера" Тайсона, который в ответ показал им средний палец. Игрок "Шахтера" также наказан. Он получил три матча дисквалификации (два - условно).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|40
|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|14
|24
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|14
|15
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
|11
|Львов
|14
|11
|12
|Ворскла
|14
|8