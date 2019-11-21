Киевское "Динамо" наказано за расизм болельщиков в матче с "Шахтером"

Теги динамо киевшахтер донецктайсон

Киевское "Динамо" наказано за расизм болельщиков в матче с "Шахтером"

Украинская Премьер-лига наказало киевское "Динамо", болельщики которого отметились расистскими выкриками в матче чемпионата Украины с "Шахтером" (0:1), сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

"Динамо" проведет два матча без зрителей (один - условно), а также заплатит штраф в размере 19 тысяч евро.

Напомним, что в ходе матча болельщики киевского клуба оскорбили капитана "Шахтера" Тайсона, который в ответ показал им средний палец. Игрок "Шахтера" также наказан. Он получил три матча дисквалификации (два - условно).

Не пропустите: Маркевич предположил, что расистский скандал на матче "Шахтёр" - "Динамо" был спецоперацией по дискредитации Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхем" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне

"Тоттенхем" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 14 40
2 Заря Луганск Заря Луганск 14 28
3 Десна Чернигов Десна Чернигов 14 27
4 Динамо Киев Динамо Киев 14 27
5 Александрия Александрия 14 24
6 Мариуполь Мариуполь 14 17
7 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 14 15
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 14 14
9 Dnipro-1 Dnipro-1 14 12
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 14 11
11 Львов Львов 14 11
12 Ворскла Ворскла 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов