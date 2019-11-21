Киевское "Динамо" наказано за расизм болельщиков в матче с "Шахтером"

Украинская Премьер-лига наказало киевское "Динамо", болельщики которого отметились расистскими выкриками в матче чемпионата Украины с "Шахтером" (0:1), сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

"Динамо" проведет два матча без зрителей (один - условно), а также заплатит штраф в размере 19 тысяч евро.

Напомним, что в ходе матча болельщики киевского клуба оскорбили капитана "Шахтера" Тайсона, который в ответ показал им средний палец. Игрок "Шахтера" также наказан. Он получил три матча дисквалификации (два - условно).

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