Киевское "Динамо" назвало "Милану" цену на Миколенко

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, украинский клуб оценивает своего воспитанника в 12 миллионов евро.

"Россонери" нравится универсальность 21-летнего футболиста, который может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

"Милан" также рассматривает вариант с приобретением Нуну Мендеша из лиссабонского "Спортинга", но его стоимость гораздо выше - 45 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ рассчитывает бесплатно подписать Доннарумму. | http://soccernews.ru