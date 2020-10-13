Киевское "Динамо" назвало "Милану" цену на Миколенко

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Киевское "Динамо" назвало "Милану" цену на Миколенко

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, украинский клуб оценивает своего воспитанника в 12 миллионов евро.

"Россонери" нравится универсальность 21-летнего футболиста, который может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

"Милан" также рассматривает вариант с приобретением Нуну Мендеша из лиссабонского "Спортинга", но его стоимость гораздо выше - 45 миллионов евро.

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