Киевское "Динамо" назвало "Милану" стоимость Миколенко

"Милан" ведёт переговоры с киевским "Динамо" о трансфере левого защитника Виталия Миколенко.

По информации Calciomercato, клубы обсуждают сумму возможной сделки. Украинская сторона хочет заработать на продаже 21-летнего футболиста не менее 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что побороться за воспитанника "Динамо" также готов "Наполи".

Рыночная стоимость Миколенко - 13 миллионов евро. В текущем сезоне фулбек сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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