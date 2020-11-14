Киевское "Динамо" назвало "Милану" стоимость Миколенко

Теги миландинамо киеввиталий миколенкотрансферы

Киевское "Динамо" назвало "Милану" стоимость Миколенко

"Милан" ведёт переговоры с киевским "Динамо" о трансфере левого защитника Виталия Миколенко.

По информации Calciomercato, клубы обсуждают сумму возможной сделки. Украинская сторона хочет заработать на продаже 21-летнего футболиста не менее 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что побороться за воспитанника "Динамо" также готов "Наполи".

Рыночная стоимость Миколенко - 13 миллионов евро. В текущем сезоне фулбек сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Не пропустите: "Милан" почти договорилось с Доннаруммой о продлении контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хавбек "Рубина" заразился коронавирусом

Хавбек "Рубина" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов