Киевское "Динамо" не договорилось по трансферу Вильи

Фото: инстаграм Себастьяна Вильи/Автор неизвестен

Колумбийский нападающий "Боки Хуниорс" Себастьян Вилья не перейдет в киевское "Динамо", сообщает "Футбол 24".

По словам трансферного эксперта из Южной Америки Сесара Луиса Мерло, "Бока Хуниорс" озвучило "Динамо" слишком высокую трансферную цену, которая не устроила украинский клуб.



В нынешнем сезоне 25-летний Вилья провел за "Боку Хуниорс" 22 матча во всех турнирах и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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