Киевское "Динамо" не прибыло на свой матч 7-го тура чемпионата Украины

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Киевское "Динамо" не прибыло на свой матч 7-го тура чемпионата УкраиныКиевское "Динамо" не прибыло на свой матч 7-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя" в одноименный город.

Так, в заявлении официального сайта сегодняшнего соперника "бело-синих" было сказано: "27 августа в нашем городе должен был пройти матч 7-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" - "Динамо". Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований своим решением от 17 августа 2017 года подтвердил, что "Мариуполь" примет "Динамо" на своем стадионе (который перед началом сезона прошел аттестацию).

22 августа 2017 года в Киеве в Доме футбола состоялось заседание Исполкома ФФУ, на котором также обсуждался вопрос о проведении матчей в Мариуполе. В итоге, практически единогласно исполком подтвердил ранее принятые решения, о том что наш клуб проводит свои домашние матчи сезона-2017/18 в Мариуполе.

ФК "Динамо" не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб. ФК "Мариуполь" согласно требованиям Регламента УПЛ отправил в дирекцию премьер-лиги и ФК "Динамо" все необходимые официальные письма относительно предстоящих игр.

В свою очередь от ФК "Динамо" мы не получили ни одного официального письма относительно предстоящих игр (игровая форма, дата и время проведения предматчевого совещания), а также относительно даты и времени прибытия делегации клуба, маршрута следования и автотранспортных средств. Коллеги из ФК "Динамо", не занимайтесь манипуляциями! "Мяч" был на вашей стороне".

Напомним, "Боруссия" нацелилась на вингера киевского "Динамо". | soccernews.ru

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