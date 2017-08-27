Киевское "Динамо" не прибыло на свой матч 7-го тура чемпионата Украины
Киевское "Динамо" не прибыло на свой матч 7-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя" в одноименный город.
Так, в заявлении официального сайта сегодняшнего соперника "бело-синих" было сказано: "27 августа в нашем городе должен был пройти матч 7-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" - "Динамо". Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований своим решением от 17 августа 2017 года подтвердил, что "Мариуполь" примет "Динамо" на своем стадионе (который перед началом сезона прошел аттестацию).
22 августа 2017 года в Киеве в Доме футбола состоялось заседание Исполкома ФФУ, на котором также обсуждался вопрос о проведении матчей в Мариуполе. В итоге, практически единогласно исполком подтвердил ранее принятые решения, о том что наш клуб проводит свои домашние матчи сезона-2017/18 в Мариуполе.
ФК "Динамо" не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб. ФК "Мариуполь" согласно требованиям Регламента УПЛ отправил в дирекцию премьер-лиги и ФК "Динамо" все необходимые официальные письма относительно предстоящих игр.
В свою очередь от ФК "Динамо" мы не получили ни одного официального письма относительно предстоящих игр (игровая форма, дата и время проведения предматчевого совещания), а также относительно даты и времени прибытия делегации клуба, маршрута следования и автотранспортных средств. Коллеги из ФК "Динамо", не занимайтесь манипуляциями! "Мяч" был на вашей стороне".
Напомним, "Боруссия" нацелилась на вингера киевского "Динамо". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|7
|18
|2
|Динамо Киев
|6
|16
|3
|Ворскла
|7
|16
|4
|Олимпик Донецк
|7
|12
|5
|Верес Ровно
|7
|9
|6
|Мариуполь
|6
|8
|7
|Заря Луганск
|7
|8
|8
|Звезда Кропивницкий
|7
|8
|9
|Сталь Каменское
|7
|6
|10
|Карпаты Львов
|7
|6
|11
|Александрия
|7
|4
|12
|Черноморец Одесса
|7
|1