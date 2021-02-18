Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" в Лиге Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 1:1.
В середине второго тайма счет открыл Виталий Буяльский, но через несколько минут равновесие восстановил Брандон Мехеле.
Ответный матч пройдет в Бельгии 25 февраля.
"Динамо" Киев Украина - "Брюгге" Бельгия - 1:1 (0:0)
Голы: Буяльский, 62 - 1:0, Мехеле, 67 - 1:1
"Динамо": Бущан, Забарный, Кендзера (Караваев, 81), Миколенко, Попов, де Пена (Родригеш, 72), Шапаренко (Шепелев, 73), Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Беседин (Супряга, 81).
"Брюгге": Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Дирар (ван дер Бремпт, 70), де Кетеларе, Вормер, Баланта, Мата, Дост, Окереке (Баджи, 69).
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