Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" в Лиге Европы

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Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Виталий Буяльский, но через несколько минут равновесие восстановил Брандон Мехеле.

Ответный матч пройдет в Бельгии 25 февраля.

"Динамо" Киев Украина - "Брюгге" Бельгия - 1:1 (0:0)

Голы: Буяльский, 62 - 1:0, Мехеле, 67 - 1:1

"Динамо": Бущан, Забарный, Кендзера (Караваев, 81), Миколенко, Попов, де Пена (Родригеш, 72), Шапаренко (Шепелев, 73), Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Беседин (Супряга, 81).

"Брюгге": Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Дирар (ван дер Бремпт, 70), де Кетеларе, Вормер, Баланта, Мата, Дост, Окереке (Баджи, 69).

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