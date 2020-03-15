Киевское "Динамо" не смогло удержать победу над "Десной"
В 23-м туре УПЛ киевское "Динамо" упустило победу над "Десной".
Таким образом, "Динамо" сравнялось по очкам с "Зарей" и по дополнительным показателям вышло на второе место.
"Динамо" - "Десна" 1:1
Голы: Русин, 69 - 1:0, Филиппов, 80 - 1:1
"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Вербич, Русин.
"Десна": Паст, Имереков, Гитченко, Тамм, Огиря, Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля, Филиппов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13