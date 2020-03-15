Киевское "Динамо" не смогло удержать победу над "Десной"

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Киевское "Динамо" не смогло удержать победу над "Десной"

В 23-м туре УПЛ киевское "Динамо" упустило победу над "Десной".

Таким образом, "Динамо" сравнялось по очкам с "Зарей" и по дополнительным показателям вышло на второе место.

"Динамо" - "Десна" 1:1

Голы: Русин, 69 - 1:0, Филиппов, 80 - 1:1

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Вербич, Русин.

"Десна": Паст, Имереков, Гитченко, Тамм, Огиря, Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля, Филиппов.

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