Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на двух лидеров в матче с "Барселоной"

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Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на двух лидеров в матче с "Барселоной"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что полузащитники команды Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков не сыграют в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Сидорчук еще не провел ни одной тренировки с командой. Только вчера мы получили отрицательный результат теста, сегодня он еще пройдет медосмотр, после чего приступит к тренировкам. Цыганков тоже только вчера сдал отрицательный тест. В лучшем случае, если все будет хорошо, Виктор будет готов к субботней игре в чемпионате", - приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится завтра, 24 ноября, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 23-летний Цыганков провел за "Динамо" 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Сидорчука один голевой пас в 15 поединках.

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