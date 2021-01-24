Киевское "Динамо" не сумело добиться победы в заключительном матче на сборе в ОАЭ (видео матча)

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Киевское "Динамо" не сумело добиться победы в заключительном матче на сборе в ОАЭ (видео матча)

Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью со сборной Иордании со счетом 0:0.

"Динамо" Киев, Украина - сборная Иордании – 0:0

"Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригеш – Супряга

"Динамо" (2-й тайм): Бойко – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Дуэлунд – Беседин.

Не пропустите: Киевское "Динамо" проиграло в первом матче в 2021 году. | http://soccernews.ru
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