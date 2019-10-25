Киевское "Динамо" не сумело обыграть "Копенгаген" в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 1:1. В другом матче группы В "Мальме" победил "Лугано" - 2:1.

"Динамо" Киев Украина – "Копенгаген" Дания - 1:1 (0:1)

Голы: Сотериу, 2 - 0:1, Шабанов, 52 - 1:1

"Динамо": Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, де Пена (Гармаш, 80), Цыганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Беседин.

"Мальме" Швеция – "Лугано" Швейцария - 2:1 (2:0)

Голы: Бергет, 13 (с пенальти) - 1:0, Молинс, 32 - 2:0, Герндт, 50 - 2:1

Положение команд: Копенгаген, Динамо - 5, Мальме - 4, Лугано - 1.

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