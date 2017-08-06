Киевское "Динамо" не сумело обыграть "Ворсклу", "Олимпик" сильнее "Зари"

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Киевское "Динамо" не сумело обыграть "Ворсклу", "Олимпик" сильнее "Зари"

Завершились два матча 4-го тура чемпионата Украины. "Ворскла" и киевское "Динамо" сыграли вничью, "Заря" уступила "Олимпику".

"Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев) - 0:0

"Динамо": Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Кендзера, Цыганков (Гонсалес, 81), Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Ярмоленко, Беседин (Кравец, 68)

"Заря" (Луганск) - "Олимпик" (Донецк) - 0:2 (0:0)
Голы: Биленький, 69 - 0:1, Моха, 86 - 0:2

Положение лидеров: Динамо - 10, Шахтер - 9, Олимпик - 8, Ворксла - 7...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 4 10
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Олимпик Донецк 4 8
4 Ворскла 4 7
5 Верес Ровно 4 6
6 Сталь Каменское 4 6
7 Мариуполь 4 5
8 Карпаты Львов 4 4
9 Александрия 4 3
10 Звезда Кропивницкий 4 2
11 Заря Луганск 4 2
12 Черноморец Одесса 4 1
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