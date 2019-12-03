Киевское "Динамо" объявило о переходе 19-летнего бельгийца

Теги динамо киев

Киевское "Динамо" объявило о переходе 19-летнего бельгийца

Нападающий Ибрагим Каргбо-младший стал игроком киевского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

19-летний бельгиец, который являлся свободным агентом, заключил с "бело-синими" контракт до лета 2023 года.

Последней командой Каргбо был "Роселар", выступающий во втором бельгийском дивизионе.

Форвард является сыном Ибрагима Каргбо, который известен по выступлениям за бельгийские, голландские, португальские и турецкие клубы.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на двух игроков сборной Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 16 44
2 Динамо Киев Динамо Киев 16 33
3 Заря Луганск Заря Луганск 16 31
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 16 30
5 Александрия Александрия 16 27
6 Мариуполь Мариуполь 16 18
7 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 16 18
8 Dnipro-1 Dnipro-1 16 18
9 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 16 17
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 16 11
11 Львов Львов 16 11
12 Ворскла Ворскла 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов