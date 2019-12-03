Киевское "Динамо" объявило о переходе 19-летнего бельгийца

Нападающий Ибрагим Каргбо-младший стал игроком киевского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

19-летний бельгиец, который являлся свободным агентом, заключил с "бело-синими" контракт до лета 2023 года.

Последней командой Каргбо был "Роселар", выступающий во втором бельгийском дивизионе.

Форвард является сыном Ибрагима Каргбо, который известен по выступлениям за бельгийские, голландские, португальские и турецкие клубы.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на двух игроков сборной Украины. | http://soccernews.ru