Киевское "Динамо" объявило о переходе 19-летнего бельгийца
Нападающий Ибрагим Каргбо-младший стал игроком киевского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
19-летний бельгиец, который являлся свободным агентом, заключил с "бело-синими" контракт до лета 2023 года.
Последней командой Каргбо был "Роселар", выступающий во втором бельгийском дивизионе.
Форвард является сыном Ибрагима Каргбо, который известен по выступлениям за бельгийские, голландские, португальские и турецкие клубы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|16
|44
|2
|Динамо Киев
|16
|33
|3
|Заря Луганск
|16
|31
|4
|Десна Чернигов
|16
|30
|5
|Александрия
|16
|27
|6
|Мариуполь
|16
|18
|7
|Олимпик Донецк
|16
|18
|8
|Dnipro-1
|16
|18
|9
|Колос Ковалёвка
|16
|17
|10
|Карпаты Львов
|16
|11
|11
|Львов
|16
|11
|12
|Ворскла
|16
|11