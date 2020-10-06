Киевское "Динамо" объявило о переходе защитника польского "Леха"
Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич перешел в киевское "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Изначально Костевич должен был перейти в "Динамо" зимой на правах свободного агента. Впрочем, киевляне из-за проблем с составом договорились о переходе игрока уже сейчас. Украинец подписал с "Динамо" контракт до лета 2023 года.
27-летний Костевич является воспитанником львовского футбола. За "Лех" он выступал с 2017 года, провел за клуб 119 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Карпаты".
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|Команда
|М
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|22
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|Заря Луганск
|22
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|4
|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
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|6
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|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
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|Карпаты Львов
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