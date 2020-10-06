Киевское "Динамо" объявило о переходе защитника польского "Леха"

Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич перешел в киевское "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Изначально Костевич должен был перейти в "Динамо" зимой на правах свободного агента. Впрочем, киевляне из-за проблем с составом договорились о переходе игрока уже сейчас. Украинец подписал с "Динамо" контракт до лета 2023 года.

27-летний Костевич является воспитанником львовского футбола. За "Лех" он выступал с 2017 года, провел за клуб 119 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Карпаты".

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