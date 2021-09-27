Киевское "Динамо" объявило заявку на матч с "Баварией"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с заявкой из 24 футболистов на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Вратари: Бущан, Бойко, Моргун.

Защитники: Бурда, Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев.

Нападающие: Антюх, Витиньо, Шкурин, Супряга.

Матч "Бавария" — "Динамо" состоится 29 сентября. Начало встречи - 22:00 мск.

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