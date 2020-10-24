Киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и возглавило УПЛ
В матче 7-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на своем поле победило "Александрию" со счетом 1:0.
Единственный гол на 1-й минуте забил защитник киевлян Денис Попов. Благодаря победе "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице УПЛ, "Александрия" осталась на восьмой позиции.
"Динамо" Киев – "Александрия" Александрия - 1:0 (1:0)
Гол: Попов, 1 - 1:0
"Динамо": Бущан, Сирота, Миколенко, Попов, Кендзера (Караваев, 69), Буяльский (Шепелев, 83), Гармаш (Шапаренко, 46), де Пена (Вербич, 69), Сидорчук, Родригеш (Супряга, 46), Цыганков.
"Александрия": Панькив, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Грицук (Гречишкин, 54), Мышенко (Глоба, 79), Третьяков (Безбородько, 71), Дудка (Ковалец, 80), Задерака (Стецков, 46), Ситало.
Удаление: Шапаренко (89).
Не пропустите: "Шахтер" разгромил "Львов", киевское "Динамо" обыграло "Рух". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Виктор Мозес забил первый гол за "Спартак"
-
"Кристал Пэлас" на выезде победил "Фулхэм"
-
"Аякс" выиграл в чемпионате Нидерландов со счетом 13:0
-
Киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и возглавило УПЛ
-
"Барселона" не смогла обыграть "Реал" в третий раз подряд
-
1
"Реал" обыграл "Барселону"
-
"Волгарь" обыграл "Спартак-2" в ФНЛ. Москвичи проиграли 4-й матч подряд
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в Бундеслиге. Левандовски сделал хет-трик
-
"Зенит" проиграл "Рубину" в Санкт-Петербурге
-
Ансу Фати установил рекорд "класико"
-
"Аталанта" Миранчука неожиданно проиграла "Сампдории"
-
Тренер "Сочи" рассказал о сроках восстановления лидера команды Нобоа
-
Массимо Каррера поругался с игроком АЕКа после поражения в Лиге Европы
-
Арбитр Алексей Еськов принял решение о завершении карьеры. Он работал на скандальном матче "Спартак" - "Сочи"
-
Гвардиола выдал худший старт сезона в своей тренерской карьере
-
Пейчинович: "В России есть свобода, в Европе её нет"
-
"Барселона" и "Реал" назвали стартовые составы на Эль Класико
-
"Вест Хэм" отобрал очки у "Манчестер Сити"
-
У форварда "Зенита" Азмуна подозрение на коронавирус
-
"Динамо" победило "Сочи" в дебютном матче Шварца
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13