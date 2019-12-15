Киевское "Динамо" обыграло "Десну" и вышло на второе место в УПЛ

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Киевское "Динамо" обыграло "Десну" и вышло на второе место в УПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло черниговскую "Десну" со счетом 1:0. Победу киевлянам принес гол капитана команды Виктора Цыганкова.

Благодаря победе "Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

"Десна" Чернигов – "Динамо" Киев - 0:1 (0:1)
Гол: Цыганков (25)

"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзера, 59), Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Цыган хорош

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