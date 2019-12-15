Киевское "Динамо" обыграло "Десну" и вышло на второе место в УПЛ
В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло черниговскую "Десну" со счетом 1:0. Победу киевлянам принес гол капитана команды Виктора Цыганкова.
Благодаря победе "Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
"Десна" Чернигов – "Динамо" Киев - 0:1 (0:1)
Гол: Цыганков (25)
"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзера, 59), Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|50
|2
|Динамо Киев
|18
|36
|3
|Заря Луганск
|18
|34
|4
|Десна Чернигов
|18
|33
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Мариуполь
|18
|22
|7
|Колос Ковалёвка
|18
|20
|8
|Dnipro-1
|17
|18
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|18
|14
|12
|Карпаты Львов
|18
|11