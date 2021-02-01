Киевское "Динамо" обыграло грузинский клуб в товарищеском матче

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Киевское "Динамо" обыграло грузинский клуб в товарищеском матче

Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло грузинский клуб "Динамо" из Тбилиси со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке матча с пенальти забил Виталий Буяльский.

"Динамо" Киев, Украина - "Динамо" Тбилиси, Грузия - 1:0 (0:0)
Гол: Буяльский, 90+2 (с пенальти) - 1:0

"Динамо" Киев: Бойко, Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд, Супряга, Русин.

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