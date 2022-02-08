Киевское "Динамо" обыграло многократного чемпиона Грузии в товарищеском матче

Теги динамо киевдинамо тбилиси

Киевское "Динамо" обыграло многократного чемпиона Грузии в товарищеском матче

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в рамках учебно-тренировочного сбора в товарищеском матче добилось победы над "Динамо" из Тбилиси со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Владислав Кулач.

"Динамо" Киев, Украина - "Динамо" Тбилиси, Грузия - 1:0 (1:0)
Гол: Кулач, 21.

"Динамо" Киев (1 тайм): Бущан – Кендзера, Боль, Бурда, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Кулач – Шкурин (Ванат, 31).

"Динамо" Киев (2 тайм): Бущан (Моргун, 74) – Тымчик, Сирота, Забарный, Караваев – Бражко, Шапаренко, де Пена, Антюх, Цыганков – Ванат (Беседин, 62).

Не пропустите: Боксёр Усик прокомментировал дебют в футболе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко

Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов