Киевское "Динамо" обыграло многократного чемпиона Грузии в товарищеском матче
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в рамках учебно-тренировочного сбора в товарищеском матче добилось победы над "Динамо" из Тбилиси со счетом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма забил Владислав Кулач.
"Динамо" Киев, Украина - "Динамо" Тбилиси, Грузия - 1:0 (1:0)
Гол: Кулач, 21.
"Динамо" Киев (1 тайм): Бущан – Кендзера, Боль, Бурда, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Кулач – Шкурин (Ванат, 31).
"Динамо" Киев (2 тайм): Бущан (Моргун, 74) – Тымчик, Сирота, Забарный, Караваев – Бражко, Шапаренко, де Пена, Антюх, Цыганков – Ванат (Беседин, 62).
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