Киевское "Динамо" обыграло "Олимпик"

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Киевское "Динамо" обыграло "Олимпик"В матче 20-го тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" на своем поле минимально обыграло "Олимпик".

"Динамо" - "Олимпик" - 1:0

Гол: Цыганков, 24 - 1:0.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Шепелев, Ротань, Гонссалес (Вербич, 53), Гармаш (Шапаренко, 46), Цыганков, Мораес (Мбокани, 82).

Напомним, ранее победы в своих матчах одержали "Мариуполь" и "Заря". | soccernews.ru

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