Киевское "Динамо" обыграло "Ренн", "Яблонец" и "Астана" сыграли вничью

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Киевское "Динамо" обыграло "Ренн", "Яблонец" и "Астана" сыграли вничью

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе К. Французский "Ренн" дома проиграл украинскому "Динамо", чешский "Яблонец" разошелся миром с казахстанской "Астаной".

"Ренн" Франция – "Динамо" Киев Украина - 1:2 (1:1)
Голы: Кендзера, 21 - 0:1, Гренье, 40 - 1:1, Буяльский, 89 - 1:2

"Ренн": Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон (Леа Силики, 90), Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).

"Динамо" Киев": Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзера, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльский.

Удаление: Шепелев (84).

"Яблонец" Чехия – "Астана" Казахстан - 1:1 (1:1)
Голы: Поважанец, 4 - 1:0, Педро Энрике, 11 - 1:1

"Яблонец": Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Поважанец, Гюбшман, Травник (Кубиста, 90), Масопуст, Йовович (Акоста, 87), Храмоста (Икауниекс, 57).

"Астана": Эрич, Аничич, Постников, Рукавина, Кляйнхайслер, Ришард (Муртазаев, 90), Томасов, Зайнутдинов, Маевский, Педро Энрике (Мужиков, 46), Кабананга (Янга, 74).

Положение команд: Астана, Динамо - 5, Ренн - 3, Яблонец - 2.

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