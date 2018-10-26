Киевское "Динамо" обыграло "Ренн", "Яблонец" и "Астана" сыграли вничью
Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе К. Французский "Ренн" дома проиграл украинскому "Динамо", чешский "Яблонец" разошелся миром с казахстанской "Астаной".
"Ренн" Франция – "Динамо" Киев Украина - 1:2 (1:1)
Голы: Кендзера, 21 - 0:1, Гренье, 40 - 1:1, Буяльский, 89 - 1:2
"Ренн": Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон (Леа Силики, 90), Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).
"Динамо" Киев": Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзера, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльский.
Удаление: Шепелев (84).
"Яблонец" Чехия – "Астана" Казахстан - 1:1 (1:1)
Голы: Поважанец, 4 - 1:0, Педро Энрике, 11 - 1:1
"Яблонец": Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Поважанец, Гюбшман, Травник (Кубиста, 90), Масопуст, Йовович (Акоста, 87), Храмоста (Икауниекс, 57).
"Астана": Эрич, Аничич, Постников, Рукавина, Кляйнхайслер, Ришард (Муртазаев, 90), Томасов, Зайнутдинов, Маевский, Педро Энрике (Мужиков, 46), Кабананга (Янга, 74).
Положение команд: Астана, Динамо - 5, Ренн - 3, Яблонец - 2.
Не пропустите: "Бешикташ" проиграл "Генку", "Сарпсборг" сыграл вничью с "Мальме". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 января
-
Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"
-
ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге благодаря дублю Кавани
-
Бензема вошел в топ-6 бомбардиров в истории "Реала"
-
1
"Реал" одержал третью победу подряд в Примере, обыграв "Эспаньол"
-
"Ювентус" обыграл "Лацио" благодаря голу Роналду
-
"Монако" хочет обменять Тилеманса на хавбека "Лестера"
-
1
Рамос установил личный рекорд
-
"Ювентус" теряет ключевого игрока
-
Неймар пропустит матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед"
-
В ПСЖ приняли неожиданное решение по трансферу Паредеса
-
"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
Пятое поражение "Интера" в сезоне в видеообзоре матча Серии А против "Торино"
-
"Атлетик" продлил беспроигрышную серию, обыграв "Бетис"
-
Российский футболист набросился на судью, который засчитал гол из офсайда
-
"Интер" потерпел поражение в матче Серии А в Турине
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну" благодаря дублю Поульсена
-
Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб
-
"Интер" летом может потерять одного из ключевых игроков
-
"Лион" выиграл в Лиге 1 благодаря голу экс-игрока "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3