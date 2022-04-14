Киевское "Динамо" обыграло турецкий топ-клуб

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Киевское "Динамо" обыграло турецкий топ-клуб

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло стамбульский "Галатасарай" со счетом 3:1.

Победу украинскому клубу принесли голы Виталия Буяльского, Артема Беседина и Виктора Цыганкова. В составе турков отличился Бариш Йылмаз.

"Галатасарай" Турция - "Динамо" Украина - 1:3 (0:2)
Голы: Буяльский, 14 - 0:1, Беседин, 28 - 0:2, Йылмаз, 56 - 1:2, Цыганков, 81 - 1:3

"Динамо": Бущан (Нещерет, 63), Караваев (Кравченко, 46), Попов (Забарный, 63), Сирота (Боль, 63), Вивчаренко (Дубинчак, 46), Сидорчук (Андриевский, 63), Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Гармаш, 76), Антюх (Кулач, 46), Цыганков (Бражко, 82), Беседин (Ванат, 46)

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