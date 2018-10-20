Киевское "Динамо" обыграло "Ворсклу", "Заря" уступила "Мариуполю"

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Киевское "Динамо" обыграло "Ворсклу", "Заря" уступила "Мариуполю"

Представляем результаты 12-го тура УПЛ.

"Динамо" продолжает гнаться за "Шахтером" по турнирной таблице. Сегодня киевский клуб с помощью гола Цыганкова на выезде переиграл "Ворсклу".

"Ворскла" - "Динамо" 0:1

Гол: Цыганков, 40 - 0:1

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай, Скляр, Шарпар, Наджееб (Сергийчук, 82), Кулач, Ребенок, Коломоец (Карека, 72)

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 70), Морозюк, Гармаш, Цыганков (Сидклей, 71), Супряга (Русин, 90+2)

Предупреждения: Буяльский, Кадар, Гармаш.


"Мариуполь" - "Заря" 3:2

Голы: Борячук, 31 - 1:0, Боярчук, 36 - 2:0, Зубков, 83 - 3:0, Громов, 90 - 3:1, Кочергин, 90 - 3:2

"Мариуполь": Гальчук, Тищенко, Яворский, Федорчук, Быков, Демири, Игнатенко (Пихаленок, 85), Борячук (Фомин, 69), Мишнев, Чурко (Зубков, 72), Вакула.

"Заря": Фелипе, Кабаев (Леднев, 68), Сваток, Вернидуб, Чеберко, Силас, Прийма (Арвеладзе, 45+1), Караваев, Рафаэль (Громов, 24), Кочергин, Леонардо.

Предупреждения: Федорчук, Вакула, Быков - Силас, Прийма.

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