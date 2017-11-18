Киевское "Динамо" обыграло "Звезду", "Верес" отстоял ничью в матче с "Зарей"

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Киевское "Динамо" обыграло "Звезду", "Верес" отстоял ничью в матче с "Зарей"

В рамках 16-го тура чемпионата Украины состоялись ещё два матча. Киевское "Динамо" в гостях победило "Звезду", а "Заря" потеряла очки в поединке с "Вересом".

"Звезда" - "Динамо Киев" - 0:2

Голы: Мбокани, 23 - 0:1, Мбокани, 31 - 0:2.

"Звезда": Паст, Пепе (Малиновский, 46), Маткобожик, Ковалев, Полегенько, Драченко (Гедж, 77), Загальский, Цюпа, Чичиков, Рассадкин, Петров (Прядун, 61).

"Динамо Киев": Бущан, Морозюк, Кадар, Хачериди, Пиварич, Буяльский, Шепелев, Цыганков (Корзун, 87), Мораес (Шапаренко, 90), Гонсалес, Мбокани (Беседин, 83).


"Заря" – "Верес" - 1:1

Голы: Громов, 28 - 1:0, Адамюк, 61 - 1:1.

"Заря": Лунин, Караваев, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Харатин, Бабенко (Силас, 67), Гордиенко, Кабаев (Лунев, 63), Юри, Громов (Любенович, 79).

"Верес": Бандура, Адамюк, Борзенко (Котляр, 58), Ищенко, Западня, Кобин, Карасюк, Морозенко (Кучеров, 88), Волошинович, Степанюк, Сергийчук (Палагнюк, 90).

Удаление: Ищенко (57).

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3 Олимпик Донецк 15 25
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5 Ворскла 15 21
6 Заря Луганск 16 20
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