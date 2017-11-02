Киевское "Динамо" обыгрывает "Янг Бойз" и выходит в плей-офф Лиги Европы

В четвертый раз за последние три месяца между собой встречались швейцарский "Янг Бойз" и киевское "Динамо". Первые две встречи команды провели еще летом в рамках квалификации Лиги чемпионов и тогда "шмели" выбили "бело-синих" благодаря забитому голу на выезде. В итоге, подопечные Адольфа Хюттера по дистанции вылетели от ЦСКА, и судьба снова свела клубы, вот только теперь на групповой стадии Лиги Европы. Матч в Киеве завершился ничьей 2:2. Хотя киевляне по-прежнему являлись лидером квартета, опережая ближайшего преследователя в лице "желто-черных" на целых четыре пункта. Поэтому победа гарантировала бы "динамовцам" досрочный выход в плей-офф.

Перед матчем "Динамо" имели немалые кадровые проблемы. Из-за травм игру пропускали такие основные футболисты, как Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Дьемерси Мбокани. Исходя из этого Александр Хацкевич выставил всех сильнейших. Также белорусский наставник решил усадить на скамейку Максима Коваля, провалившего прошлый матч с "Карпатами", доверив место в рамке ворот Георгию Бущану. Главнокомандующий "Янг Бойз" не мог рассчитывать на дисквалифицированного Секу Саного, вместо которого в старте прогнозируемо вышел Мишель Эбишер.

При полупустых трибунах команды начали встречу достаточно в спокойном темпе. Хозяева прогнозируемо с первых минут завладели территориальным преимуществом, гости же играли пассивно. Футболисты "Янг Бойз", видимо, на предматчевой установке получили указание чаще бить по воротам, потому как еще до перерыва "пчелы" нанесли семь ударов, при том, что украинский клуб нанес всего один.

Первый опасный момент возник у ворот Бущана на 16-й минуте, когда Касим Нуху расстреливал головой голкипера киевлян, но попал в штангу, а на добивании Нсаме обидным образом попал в своего партнера Ассале. Швейцарцы много времени проводили на половине поля соперника, в то время, как гости стали просыпаться ближе к концовке первого тайма. На 35-й минуте хороший шанс вывести свою команду вперед упустил Жуниор Мораес. Воспользовавшись суматохой в штрафной площади хозяев, бразилец пяткой пустил мяч "в домик" фон Бальмосу, но Мбабу оказался в нужное время в нужно месте, выбив мяч с линии ворот.

В перерыве Хацкевич перестроил игру в два нападающих, выпустив Артема Кравца и едва вышедший на поле форвард должен был открывать счет в дебюте второго тайма, но вывалившись один на один с вратарем запустил мяч в нескольких сантиметрах выше перекладины. С каждой проведенной минутой "Динамо" чувствовали себя более уверенно, в то время, как "Янг Бойз" подсел. А на 63-й минуте Виталий Буяльский открыл счет, но арбитр не засчитал взятия ворот из-за офсайда. А вот уже через семь минут не было к чему придраться: 29-й номер "бело-синих" элегантно убрал одного из оборонцев "желто-черных" и легко расстрелял ближнюю "шестерку" ворот фон Бальмоса.

Оставшееся время хозяева провели в атаке, но киевлян непременно выручал Бущан. Таким образом, "Динамо" минимально обыгрывает "Янг Бойз", благодаря чему бронирует себе место в 1/16 финала Лиги Европы.

"Янг Бойз" – "Динамо" Киев – 0:1

Голы: Буяльский, 70 – 0:1

"Янг Бойз": фон Бальмос, Мбабу, Касим, фон Берген, Лотомба, Сулеймани, Эбишер, Соу, Фасснахт (Шик, 80), Нсаме (Нгамале, 72), Ассале

"Динамо": Бущан, Вида, Хачериди, Кендзера (Кравец, 46), Пиварич, Корзун, Гармаш, Морозюк, Гонсалес, Буяльский (Шепелев, 86), Мораес

Богдан Архипенко

Также читайте! Лига чемпионов: итоги 4-го тура и символическая сборная | http://soccernews.ru