Киевское "Динамо" одержало победу на "Олимпиком", "Шахтер" сыграл вничью с "Черноморцем"

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Киевское "Динамо" одержало победу на "Олимпиком", "Шахтер" сыграл вничью с "Черноморцем"

Представляем результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины.

"Черноморец" - "Шахтер" 0:0

"Черноморец": Гутор, Жунич, Мамаду, Алассан, Бамба, Политыло, Татарков, Зубейко, Третьяков (Мартыненко, 78), Ковалец (Мусолитин, 57), Хобленко (Васин, 88)

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Азеведо, Фред, Патрик (Бланко-Лещук, 59), Марлос (Бернард, 77), Коваленко, Дентиньо (Бернард, 68), Феррейра.

Предупреждения: Мамаду, Политыло, Бамба, Мусолитин, Гутор, Фред.


"Олимпик" - "Динамо" 1:2

Голы: Моха, 42 - 1:0, Цыганков, 20 - 1:1, Буяльский, 45 - 1:2  

"Олимпик": Махарадзе, Шабанов, Кравченко, Федорив, Богданов, Поступаленко (Гути, 64), Сондей, Моха, Брикнер (Иллой-Айет, 83), Шестаков, Биленький (Михалёв, 76)

"Динамо": Коваль, Вида, Пиварич, Хачериди, Кадар, Шепелев (Корзун, 76), Цыганков (Кравец, 90+2), Буяльский, Мораес (Гармаш, 83), Мбокани, Гонсалес

Предупреждения: Кравченко, Федорив, Моха, Богданов, Поступаленко, Михалёв, Вида, Гонсалес, Кадар. | http://soccernews.ru

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1 Динамо Киев 8 22
2 Шахтер Донецк 9 22
3 Ворскла 9 17
4 Верес Ровно 9 15
5 Мариуполь 8 14
6 Олимпик Донецк 9 13
7 Заря Луганск 9 9
8 Звезда Кропивницкий 9 8
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10 Карпаты Львов 9 7
11 Сталь Каменское 9 6
12 Черноморец Одесса 9 5
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