Киевское "Динамо" одержало победу на "Олимпиком", "Шахтер" сыграл вничью с "Черноморцем"
Представляем результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины.
"Черноморец" - "Шахтер" 0:0
"Черноморец": Гутор, Жунич, Мамаду, Алассан, Бамба, Политыло, Татарков, Зубейко, Третьяков (Мартыненко, 78), Ковалец (Мусолитин, 57), Хобленко (Васин, 88)
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Азеведо, Фред, Патрик (Бланко-Лещук, 59), Марлос (Бернард, 77), Коваленко, Дентиньо (Бернард, 68), Феррейра.
Предупреждения: Мамаду, Политыло, Бамба, Мусолитин, Гутор, Фред.
"Олимпик" - "Динамо" 1:2
Голы: Моха, 42 - 1:0, Цыганков, 20 - 1:1, Буяльский, 45 - 1:2
"Олимпик": Махарадзе, Шабанов, Кравченко, Федорив, Богданов, Поступаленко (Гути, 64), Сондей, Моха, Брикнер (Иллой-Айет, 83), Шестаков, Биленький (Михалёв, 76)
"Динамо": Коваль, Вида, Пиварич, Хачериди, Кадар, Шепелев (Корзун, 76), Цыганков (Кравец, 90+2), Буяльский, Мораес (Гармаш, 83), Мбокани, Гонсалес
Предупреждения: Кравченко, Федорив, Моха, Богданов, Поступаленко, Михалёв, Вида, Гонсалес, Кадар. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|8
|22
|2
|Шахтер Донецк
|9
|22
|3
|Ворскла
|9
|17
|4
|Верес Ровно
|9
|15
|5
|Мариуполь
|8
|14
|6
|Олимпик Донецк
|9
|13
|7
|Заря Луганск
|9
|9
|8
|Звезда Кропивницкий
|9
|8
|9
|Александрия
|9
|7
|10
|Карпаты Львов
|9
|7
|11
|Сталь Каменское
|9
|6
|12
|Черноморец Одесса
|9
|5