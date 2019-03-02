Киевское "Динамо" одержало победу над "Десной"

В рамках 20-го тура УПЛ "Десна" уступила киевскому "Динамо". Киевский клуб продолжает гнаться за "Шахтером" и вот отрыв между клубами теперь оставляет 4 очка, однако "горняки" свою игру проведут немного позже.

"Десна" - "Динамо" 1:2

Голы: Кендзера, 25 - 0:1, Буяльский, 68 - 0:2, Картушов, 82 - 1:2

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Парцвания, Огиря, Немчанинов, Картушов, Мостовой, А. Фаворов, Безбородько.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Соль.

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