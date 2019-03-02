Киевское "Динамо" одержало победу над "Десной"
В рамках 20-го тура УПЛ "Десна" уступила киевскому "Динамо". Киевский клуб продолжает гнаться за "Шахтером" и вот отрыв между клубами теперь оставляет 4 очка, однако "горняки" свою игру проведут немного позже.
"Десна" - "Динамо" 1:2
Голы: Кендзера, 25 - 0:1, Буяльский, 68 - 0:2, Картушов, 82 - 1:2
"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Парцвания, Огиря, Немчанинов, Картушов, Мостовой, А. Фаворов, Безбородько.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Соль.
Читайте также: Эффект бабочки в футболе: как один подкат сломал карьеру Абу Диаби. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба продлил свою безголевую серию до 11 матчей
-
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" в первом после зимнего перерыва матче
-
Кейн принял важное решение о своем будущем
-
"Зенит" в первом матче в РПЛ после зимнего перерыва одолел "Урал"
-
"Интер" на пост главного тренера рассматривает двух именитых итальянцев
Лента новостей
-
"Эспаньол" - "Вальядолид" - 3:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона
-
Гончаренко высказался о поражении от "Арсенала"
-
Киевское "Динамо" одержало победу над "Десной"
-
"Эспаньол" уверенно разобрался с "Вальядолидом" (видео голов)
-
FA проверит на нарушение трансфер Кристенсена в "Челси"
-
Дзюба продлил свою безголевую серию до 11 матчей
-
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" в первом после зимнего перерыва матче
-
Семак прокомментировал победу над "Уралом"
-
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Крыльев Советов"
-
"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико
-
Девушка дня: Зинаида - очаровательная супруга капитана "Краснодара" Александра Мартыновича
-
Ривалдо прогнозирует увольнение Солари, если "Реал" снова проиграет "Барселоне"
-
"Интер" планирует наказать Икарди
-
Кейн принял важное решение о своем будущем
-
Владелец "Ювентуса" определился с новым тренером
-
"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби
-
"Зенит" в первом матче в РПЛ после зимнего перерыва одолел "Урал"
-
Стали известны стартовые составы "Арсенала" и ЦСКА
-
1
"Интер" на пост главного тренера рассматривает двух именитых итальянцев
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|48
|2
|Динамо Киев
|20
|44
|3
|Александрия
|19
|36
|4
|Заря Луганск
|19
|28
|5
|Десна Чернигов
|20
|27
|6
|Ворскла
|19
|27
|7
|Мариуполь
|19
|27
|8
|Львов
|19
|23
|9
|Карпаты Львов
|19
|20
|10
|Олимпик Донецк
|19
|19
|11
|Черноморец Одесса
|19
|15
|12
|Арсенал Киев
|19
|8