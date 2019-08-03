Киевское "Динамо" одержало уверенную победу во 2-м туре УПЛ
В матче 2-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде разгромило "Львов" со счетом 3:0. Дублем отметился Виталий Буяльский, еще один гол на счету Карлоса Де Пены. Благодаря победе "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
"Львов" - "Динамо" Киев - 0:3 (0:2)
Голы: Буяльский, 45+1 - 0:1, Буяльский, 45+3 (с пенальти) - 0:2, Де Пена, 52 - 0:3
"Динамо": Бущан, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Буяльский (Кадири, 73), Караваев, Шепелев, Де Пена, Беседин (Соль, 66)
В другом матче тура "Десна" выиграла у "Ворсклы" со счетом 2:0.
"Десна" Чернигов - "Ворскла" Полтава - 2:0 (1:0)
Голы: Калитвинцев, 19 - 1:0, Филиппов, 79 - 2:0
Не пропустите: "Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", играя полтора тайма вдесятером
-
Ликбез новому поколению: 15 трансферов звезд, о которых вы, скорее всего, не знали
-
"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"
-
Стала известна дата медобследования Тила в "Спартаке"
-
ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" в матче Международного кубка чемпионов
-
Кононов высказался об удалении Понсе в матче с "Динамо"
-
Киевское "Динамо" одержало уверенную победу во 2-м туре УПЛ
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов
-
"Локомотив" потерял Эдера на длительный срок
-
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", играя полтора тайма вдесятером
-
Кавани высказался о своем будущем в ПСЖ
-
Форвард "Спартака" Понсе удален за удар ногой голкипера "Динамо"
-
1
Ликбез новому поколению: 15 трансферов звезд, о которых вы, скорее всего, не знали
-
2
Полиция задержала на митинге фаната за слова "Спартак" - суперклуб"
-
Агент Дибалы может сорвать трансфер форварда в "Манчестер Юнайтед"
-
2
Фанаты "Спартака" подарили Федуну провокационную футболку
-
М. Фернандеш, скорее всего, не вернется в "Локомотив"
-
Клопп выразил недоволен календарем АПЛ
-
5
Зидан согласился на покупку Фернандеша
-
Икарди может остаться в "Интере" из-за своей жены
-
"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"
-
Малком обратился к фанатам "Зенита"
-
Ларссон назвал дату своего дебюта за "Спартак"
-
4
Мбаппе прогнал Неймара с командного фото после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Колос Ковалёвка
|1
|3
|2
|Шахтер Донецк
|1
|3
|3
|Dnipro-1
|1
|3
|4
|Динамо Киев
|1
|3
|5
|Львов
|1
|3
|6
|Заря Луганск
|1
|3
|7
|Мариуполь
|2
|3
|8
|Десна Чернигов
|1
|0
|9
|Ворскла
|1
|0
|10
|Карпаты Львов
|1
|0
|11
|Олимпик Донецк
|1
|0
|12
|Александрия
|2
|0