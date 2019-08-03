Киевское "Динамо" одержало уверенную победу во 2-м туре УПЛ

В матче 2-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде разгромило "Львов" со счетом 3:0. Дублем отметился Виталий Буяльский, еще один гол на счету Карлоса Де Пены. Благодаря победе "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

"Львов" - "Динамо" Киев - 0:3 (0:2)

Голы: Буяльский, 45+1 - 0:1, Буяльский, 45+3 (с пенальти) - 0:2, Де Пена, 52 - 0:3

"Динамо": Бущан, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Буяльский (Кадири, 73), Караваев, Шепелев, Де Пена, Беседин (Соль, 66)

В другом матче тура "Десна" выиграла у "Ворсклы" со счетом 2:0.

"Десна" Чернигов - "Ворскла" Полтава - 2:0 (1:0)

Голы: Калитвинцев, 19 - 1:0, Филиппов, 79 - 2:0

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