Киевское "Динамо" одержало уверенную победу во 2-м туре УПЛ

Теги динамо киевльвовдесна черниговворскла

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу во 2-м туре УПЛ

В матче 2-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде разгромило "Львов" со счетом 3:0. Дублем отметился Виталий Буяльский, еще один гол на счету Карлоса Де Пены. Благодаря победе "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

"Львов" - "Динамо" Киев - 0:3 (0:2)
Голы: Буяльский, 45+1 - 0:1, Буяльский, 45+3 (с пенальти) - 0:2, Де Пена, 52 - 0:3

"Динамо": Бущан, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Буяльский (Кадири, 73), Караваев, Шепелев, Де Пена, Беседин (Соль, 66)

В другом матче тура "Десна" выиграла у "Ворсклы" со счетом 2:0.

"Десна" Чернигов - "Ворскла" Полтава - 2:0 (1:0)
Голы: Калитвинцев, 19 - 1:0, Филиппов, 79 - 2:0

Не пропустите: "Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1 3
2 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 1 3
3 Dnipro-1 Dnipro-1 1 3
4 Динамо Киев Динамо Киев 1 3
5 Львов Львов 1 3
6 Заря Луганск Заря Луганск 1 3
7 Мариуполь Мариуполь 2 3
8 Десна Чернигов Десна Чернигов 1 0
9 Ворскла Ворскла 1 0
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 1 0
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1 0
12 Александрия Александрия 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов