Киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Днепром-1"

В матче 8-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" победило "Днепр-1" со счетом 2:1. Победу киевлянам принесли автогол Владимира Адамюка и гол Виктора Цыганкова. В составе днепрян отличился Александр Назаренко.

"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Днепр-1" находится на 10-й позиции.

"Днепр-1" Днепр - "Динамо" Киев - 1:2 (1:2)

Голы: Назаренко, 22 - 1:0, Адамюк, 34 (автогол) - 1:1, Цыганков, 43 - 1:2

"Днепр-1": Сарнавский, Логинов, Адамюк, Цуриков, Тейлор, Пихаленок, Назаренко, Игнатенко (Кравченко, 72), Ди Франко (Чичиков, 63), Когут (Батагов, 63), Довбик (Хобленко, 63).

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Буяльский (Леднев, 72), Шепелев, Вербич (Родригеш, 63), Цыганков, Андриевский, Супряга.

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