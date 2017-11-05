Киевское "Динамо" одолело "Ворсклу", "Заря" вырвала ничью в поединке с "Олимпиком"

Завершились два матча 15-го тура чемпионата Украины. Киевское "Динамо" было сильнее "Ворсклы", "Олимпик" и "Заря" сыграли вничью.

"Динамо" Киев - "Ворскла" Полтава - 2:1 (2:0)

Голы: Мораес, 26 - 1:0, Буяльский, 30 - 2:0, Чеснаков, 58 - 2:1

"Динамо": Бущан, Морозюк, Вида, Хачериди, Миколенко, Корзун, Гармаш (Шепелев, 46), Буяльский (Цыганков, 60), Гонсалес (Пиварич, 87), Мораес, Мбокани

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Далку, Чижов, Матвиенко, Скляр, Чеснаков (Кулач, 78), Кадимян (Одарюк, 73), Шарпар, Ребенок, Коломоец (Кобахидзе, 85).

"Олимпик" Донецк - "Заря" Луганск - 3:3 (1:0)

Голы: Кравченко, 11 - 1:0, Биленький, 48 - 2:0, Лунев, 62 - 2:1, Богданов, 66 - 3:1, Опанасенко, 83 - 3:2, Харатин, 90+4 - 3:3

"Олимпик": Махарадзе, Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Очигава (Иллой-Айет, 66), Богданов (Доронин, 69), Цымбалюк, Шестаков, Приемов, Моха, Биленький (Мигунов, 90)

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Андриевский, Бабенко, Караваев (Харатин, 87), Силас (Гордиенко, 46), Лунев, Громов

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