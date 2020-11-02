Киевское "Динамо" огласило заявку на матч с "Барселоной"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу огласил заявочный список из 19 футболистов, которые полетят в Испанию на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной", сообщает официальный сайт украинского клуба.
Из-за заражения коронавирусом киевлянам в Барселоне не помогут Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.
Заявка "Динамо" на матч с "Барселоной" выглядит следующим образом:
вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко.
защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзера.
полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский.
нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга.
Матч "Барселона" - "Динамо" состоится 4 ноября.
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