Киевское "Динамо" огласило заявку на матч с "Барселоной"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу огласил заявочный список из 19 футболистов, которые полетят в Испанию на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной", сообщает официальный сайт украинского клуба.

Из-за заражения коронавирусом киевлянам в Барселоне не помогут Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Заявка "Динамо" на матч с "Барселоной" выглядит следующим образом:

вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко.

защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзера.

полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский.

нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится 4 ноября.

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