Киевское "Динамо" огласило заявку на матч с "Барселоной"

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Киевское "Динамо" огласило заявку на матч с "Барселоной"

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу огласил заявку из 24 футболистов на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

В Испанию полетели следующие игроки:

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо.

Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится 20 октября. Начало встречи - в 19:45 мск. 

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