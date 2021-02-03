Киевское "Динамо" огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Пресс-служба киевского "Динамо" огласило заявку на матчи плей-офф Лиги Европы сезона-2020/2021.
Тренерский штаб киевлян под руководством Мирчи Луческу включил в заявку 24 футболистов.
В 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге". Первый матч пройдет в Украине 18 февраля, ответный - в Бельгии 25 февраля.
Вратари: Бущан, Бойко
Защитники: Шабанов, Караваев, Костевич, Сидклей, Тымчик, Кендзера
Полузащитники: Сидорчук, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Дуэлунд
Нападающие: Родригеш, Русин, Беседин, Супряга
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