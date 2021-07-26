Киевское "Динамо" определилось с трансферами на выход
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что клуб собирается расстаться с защитником Владимиром Костевичем и полузащитником Мохаммедом Кадири.
"Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы. Ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать.
Что касается Кулача – решение по нему будет принято Луческу после возвращения команды со сборов", – сказал Суркис каналу "ТаТоТаке" в YouTube.
25-летний Кадири выступает за "Динамо" с 2019 года. Он провел за клуб 16 матчей и не отметился результативными действиями. 28-летний Костевич перешел в "Динамо" в 2020 года. Из-за травмы он не провел за киевский клуб ни одного матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13