Киевское "Динамо" определилось с трансферами на выход

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Киевское "Динамо" определилось с трансферами на выход

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что клуб собирается расстаться с защитником Владимиром Костевичем и полузащитником Мохаммедом Кадири.

"Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы. Ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать.

Что касается Кулача – решение по нему будет принято Луческу после возвращения команды со сборов", – сказал Суркис каналу "ТаТоТаке" в YouTube.

25-летний Кадири выступает за "Динамо" с 2019 года. Он провел за клуб 16 матчей и не отметился результативными действиями. 28-летний Костевич перешел в "Динамо" в 2020 года. Из-за травмы он не провел за киевский клуб ни одного матча.

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