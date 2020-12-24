Киевское "Динамо" отдало чемпиона мира в аренду

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили перешел в полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт клуба.

"Ворскла" арендовала футболиста до лета 2021 года. О наличии или отсутствии в соглашении права выкупа не сообщается.

20-летний Цитаишвили является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне хавбек провел четыре матча и не отметился результативными действиями. В 2019 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины.

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