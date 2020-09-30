Киевское "Динамо" отказалось продать форварда Супрягу в клуб Серии А

"Болонья" вновь не сумела договориться по трансферу нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб был готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро, но получил отказ. Предыдущее предложение "Болоньи" составляло 10 миллионов евро.

20-летний Супряга выступает за "Динамо" с 2018 года. Всего он провел за киевский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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