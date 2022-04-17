Киевское "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Руководство киевского "Динамо" отказывается отпускать футболистов на учебно-тренировочный сбор сборной Украины, сообщает Sport.ua.
По сведениям источника, киевский клуб намерен использовать всех игроков в благотворительных матчах, которые пройдут одновременно со сбором сборной в конце апреля. Таким образом, по мнению руководства "Динамо", футболисты получат достаточное количество игровой практики.
Напомним, что 1 июня сборная Украины в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года должна встретиться с командой Шотландии. Встреча пройдет в Глазго.
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|Команда
|М
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|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13