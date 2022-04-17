Киевское "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины

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Киевское "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Руководство киевского "Динамо" отказывается отпускать футболистов на учебно-тренировочный сбор сборной Украины, сообщает Sport.ua.

По сведениям источника, киевский клуб намерен использовать всех игроков в благотворительных матчах, которые пройдут одновременно со сбором сборной в конце апреля. Таким образом, по мнению руководства "Динамо", футболисты получат достаточное количество игровой практики.

Напомним, что 1 июня сборная Украины в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года должна встретиться с командой Шотландии. Встреча пройдет в Глазго.

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