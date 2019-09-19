Киевское "Динамо" переиграло "Мальме", а "Копенгаген" одолел "Лугано"
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" обыграло "Мальме" с минимальным счетом.
Победный гол на 84-й минуты забил хавбек хозяев Виталий Буяльский.
"Динамо К" - "Мальме" - 1:0 (0:0)
Гол: Буяльский, 84.
"Динамо К": Бойко, Кадар, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Вербич, Цыганков (Караваев, 90+1), Родригеш (Беседин, 72).
"Мальме": Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Беймо (Ларссон, 57), Рикс, Кристиансен (Антонссон, 73), Левицки, Траустасон (Галл, 86), Баширу, Розенберг.
В параллельном матче турнира "Копенгаген" в домашнем матче обыграл "Лугано".
"Копенгаген" - "Лугано" - 1:0 (0:0)
Гол: Сантос, 50.
"Копенгаген": Юнссон, Бенгтссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Овьедо, 79), Фишер (Биель, 79), Сотириу, Сантос (Дарами, 76).
"Лугано": Бауманн, Дапрела, Лаванши, Марич, Яо (Холендер, 70), Кечкеш, Вечеи (Дальмонте, 82), Куштодиу, Саббатини, Боттани (Араторе, 49), Карлиньос Жуниор.
Таким образом о "Копенгагена" и "Динамо К" по три балла в турнирной таблице группы B, у "Лугано" и "Мальме" - 0 очков.
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