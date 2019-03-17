Киевское "Динамо" переиграло "Олимпик" и другие результаты 22-го тура УПЛ

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Киевское "Динамо" переиграло "Олимпик" и другие результаты 22-го тура УПЛ

Представляем результаты 22-го тура УПЛ.

"Олимпик" - "Динамо" 1:2

Голы: Цыганков (пен), 14 - 0:1, Гай (пен), 27 - 1:1, Русин, 39 - 1:2.

"Олимпик": Бетим, Снурницын, Цымбалюк, Гришко, Ксенз, Гай, Кольцов (Кравчук, 63), Политыло, Г. Пасич (Шиндер, 81), Балашов (Дегтярев, 62), Матар.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 67), Сидклей, Русин (Вербич, 81).


"Карпаты" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Зубков, 9 - 0:1, Понде, 33 - 1:1

"Карпаты": Пеньков, Сандохадзе, Гуйе, Мехремич, Мякушко (Бусько, 90), Толочко, Ди Франко, Гуцуляк, Йода (Дебелко, 60), Понде (Варгас, 79), Швед.

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Мишнев (Игнатенко, 89), Федорчук, Зубков, Пихаленок, Вакула (Чурко, 83), Борячук (Путря, 68).


"Десна" - "ФК Львов" 0:1

Гол: Педро, 57 - 0:1

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов, Козак (Сергийчук, 54), А. Фаворов, Филиппов (Картушов, 83), Волков (Парцвания, 80), Безбородько.

"ФК Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Воронин, Насонов, Сабино, Мартан (Джонатан, 72), Липе, Альваро (Пернамбуко, 60), Педро, Бруно (Кауе, 90+1).

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5 Львов Львов 22 30
6 Мариуполь Мариуполь 22 30
7 Ворскла Ворскла 21 28
8 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 28
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 21
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 20
11 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 22 16
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