Киевское "Динамо" переигрывает "Славию" и выходит в плей-офф раунд Лиги чемпионов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" принимало пражскую "Славию". После первой встречи, которая в столицы Чехии завершилась со счетом 1:1, украинский клуб устраивала и ничья. Что до гостей, то им обязательно нужно было забивать. В общем, варианты в ответной встрече были разные и шансы на выход в следующий раунд сохраняли обе команды.

По сравнению с первым поединком Александр Хацкевич сделал два изменения в старте: на левом фланге защиты вице-чемпион Мира Пиварич сменил Морозюка, а в центре полузащиты Шепелев поменял Буяльского. У гостей произошла одна перестановка в составе: Тецл вышел на острие нападения вместо Шкоды.

В этом матче трудно было ожидать град голов, поэтому вполне ожидаемо стартовые минуты встречи проходили в спокойном темпе. Честно говоря, голом и не пахло, тем не менее, на 11-й минуте счет был открыт. Беседин на правом фланге заработал штрафной, Цыганков отлично со стандарта закрутил мяч в район 11-метровой отметки, а Вербич сыграл на опережение и ногой переправил мяч в ближний угол ворот Коларжа. Страж ворот гостей лишь провожал мяч взглядом – 1:0.

Гол изменил ход игры. Команды заиграли активнее, особенно это касалось "Славии". В одной из атак пражан Змргал решился на удар с 30 метров – мяч пролетел над девяткой ворот Бойко. Хозяева ответили куда опаснее. Пиварич справа прострелил на Вербича, а словенец в касание пробивал мяч в ближний угол. Коларж сложился и отвел угрозу, отбив мяч в сторону.

Ну а дальше игра перешла на половину поля "Динамо", игроки которого откровенно подсели к концу тайма. Гости плотно обступили штрафную соперника, и пару раз были близки к тому, чтобы сравнять счет. В одной из атак "Славия" даже забила, но гол пражан был отменен. После передачи головой от Дели, Тецл с двух метров внес мяч в ворота киевлян. Польский арбитр не сразу, но все же просигнализировал об офсайде, в котором находился форвард гостей. Гости бурно и эмоционально протестовали против судейского решения, за что были награждены рядом желтых карточек.

После перерыва сценарий игры не поменялся. Чехи по-прежнему больше владели мячом, так как текущий результат их не устраивал. Едва ли не каждый стандарт у ворот "Динамо" нес потенциальную угрозу команде Александра Хацкевича. Защитники киевлян порой с большим трудом справлялись с давлением соперника, а иногда не стеснялись играть на отбой.

Среди прочих атак "Славии", одну уж точно можно было назвать 100-процентной. На 67-й минуте мяч просто обязан был влетать в ворота Бойко. Змргал открылся слева, получил мяч и прострелил на дальнюю штангу. Голкипер киевлян прервать полет снаряда не успел и тот долетел до катящегося в падении Соучека. А вот как игрок пражской команды умудрился пробить выше ворот, находясь в трех метрах от линии, наверное, не знает никто.

Киевляне сделали выводы из эпизода и попытались хоть немного перевести игру к центру поля. И вот тут на помощь "Динамо" пришел второй гол, мастерски разыгранный Цыганковым и Бесединым. Первый из глубины отдал пас на ход, второй выскочил из-за спин защитников и оказался с глазу на глаз с Коларжем. Дуэль осталась за форвардом украинского клуба – 2:0.

Теперь уже хозяевам поля нужно было просто удержать это преимущество, что они и сделали. Пражане до последнего пытались что-либо изменить в матче, но это был не их день. Таким образом "Динамо" выходит в плей-офф раунд Лиги чемпионов, где, скорее всего, сразится с амстердамским "Аяксом". Ну а "Славии" уготовлено участие в турнире рангом ниже.

"Динамо" К – "Славия" – 2:0

Голы: Вербич, 11 – 1:0. Беседин, 74 – 2:0.

"Динамо": Бойко, Кендзёра, Бурда (Шабанов, 75), Кадар, Пиварич, Сидорчук, Гармаш, Шепелев (Буяльский, 89), Цыганков (Морозюк, 90+2), Вербич, Беседин.

"Славия": Коларж, Цоуфал, Нгаджу, Дели, Боржил, Гушбауэр (Фрыдрых, 85), Стох, Соучек, Сикора, Змргал (Балутэ, 68), Тецл (Шкода, 75).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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