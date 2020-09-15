Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов

"Динамо" Киев обыграло АЗ в матче третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Жерсон Родригеш и Николай Шапаренко. Эта стадия отбора в ЛЧ состояла из одного матча.

"Динамо" Киев - АЗ - 2:0 (0:0)

Голы: Родригеш, 49 - 1:0, Шапаренко, 86 - 2:0.

Таким образом, "Динамо" пробилось в четвертый раунд ЛЧ.

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