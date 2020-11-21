Киевское "Динамо" победило "Ингулец", "Шахтер" не смог выиграть в "Александрии"

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Киевское "Динамо" победило "Ингулец", "Шахтер" не смог выиграть в "Александрии"

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Украины с участием лидеров. "Динамо" добилось победы над "Ингульцом" и до трех очков увеличило отрыв от "Шахтера", который не смог обыграть "Александрию".

"Ингулец" – "Динамо" - 0:2 (0:1)
Голы: Гармаш, 15 - 0:1, Шапаренко, 80 - 0:2

"Динамо": Бущан, Миколенко, Кендзера, Забарный, Караваев, Шапаренко, Шепелев, Гармаш (Бэлуцэ, 90), де Пена (Цитаишвили, 82), Буяльский, Супряга (Вербич, 63).

"Шахтер" – "Александрия" - 1:1 (0:0)
Голы: Додо, 47 - 1:0, Банада, 53 - 1:1

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Додо, Кривцов, Сиприано (Майкон, 69), Алан Патрик (Фернандо Педро, 69), Маркос Антонио (Дентиньо, 43), Тете, Степаненко, Соломон, Мораес.

Удаление: Мораес (31).

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