Киевское "Динамо" победило "Ингулец", "Шахтер" не смог выиграть в "Александрии"
Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Украины с участием лидеров. "Динамо" добилось победы над "Ингульцом" и до трех очков увеличило отрыв от "Шахтера", который не смог обыграть "Александрию".
"Ингулец" – "Динамо" - 0:2 (0:1)
Голы: Гармаш, 15 - 0:1, Шапаренко, 80 - 0:2
"Динамо": Бущан, Миколенко, Кендзера, Забарный, Караваев, Шапаренко, Шепелев, Гармаш (Бэлуцэ, 90), де Пена (Цитаишвили, 82), Буяльский, Супряга (Вербич, 63).
"Шахтер" – "Александрия" - 1:1 (0:0)
Голы: Додо, 47 - 1:0, Банада, 53 - 1:1
"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Додо, Кривцов, Сиприано (Майкон, 69), Алан Патрик (Фернандо Педро, 69), Маркос Антонио (Дентиньо, 43), Тете, Степаненко, Соломон, Мораес.
Удаление: Мораес (31).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13