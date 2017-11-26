Киевское "Динамо" победило "Сталь", "Заря" сильнее "Звезды"
Завершились два матча 17-го тура чемпионата Украины. Киевское "Динамо" уверенно переиграло "Сталь", "Заря" минимально победила "Звезду".
"Сталь" Каменское – "Динамо" Киев - 0:2 (0:1)
Голы: Мбокани, 13 - 0:1, Морозюк, 51 - 0:2
"Сталь": Пеньков – Ульянов, Даниелян, Ткачук, Мицик – Якимив (Мысык, 76), Месхи (Копытов, 67) – Кузик, Малакян, Климчук – Обрадович (Вакула, 60)
"Динамо": Бущан – Кендзера, Хачериди, Кадар, Миколенко – Морозюк (Гармаш, 65), Шепелев, Буяльский, Шапаренко (Мораес, 75), Цыганков – Мбокани (Русин, 86)
"Заря" Луганск - "Звезда" Кропивницкий - 1:0 (0:0)
Гол: Громов, 58
"Заря": Лунин — Опанасенко, Сваток, Чечер, Сухоцкий — Гордиенко (Гречишкин, 55), Бабенко — Караваев, Силас (Юри, 46), Лунев (Кабаев, 71) — Громов
"Звезда": Паст — Качараба, Ковалев (Маткобожик, 70), Оганесян (Збунь, 72) — Полегенько, Драченко, Загальский, Цюпа — Чичиков, Рассадкин, Прядун (Петров, 66)
Положение лидеров: Шахтер - 39, Динамо Киев - 35, Верес, Олимпик, Ворскла - 25, Заря, Мариуполь - 23...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|17
|39
|2
|Динамо Киев
|16
|35
|3
|Верес Ровно
|17
|25
|4
|Олимпик Донецк
|17
|25
|5
|Ворскла
|17
|25
|6
|Заря Луганск
|17
|23
|7
|Мариуполь
|16
|20
|8
|Александрия
|17
|18
|9
|Черноморец Одесса
|17
|15
|10
|Звезда Кропивницкий
|17
|14
|11
|Карпаты Львов
|17
|14
|12
|Сталь Каменское
|17
|12