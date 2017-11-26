Киевское "Динамо" победило "Сталь", "Заря" сильнее "Звезды"

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Киевское "Динамо" победило "Сталь", "Заря" сильнее "Звезды"

Завершились два матча 17-го тура чемпионата Украины. Киевское "Динамо" уверенно переиграло "Сталь", "Заря" минимально победила "Звезду".

"Сталь" Каменское – "Динамо" Киев - 0:2 (0:1)
Голы: Мбокани, 13 - 0:1, Морозюк, 51 - 0:2

"Сталь": Пеньков – Ульянов, Даниелян, Ткачук, Мицик – Якимив (Мысык, 76), Месхи (Копытов, 67) – Кузик, Малакян, Климчук – Обрадович (Вакула, 60)

"Динамо": Бущан – Кендзера, Хачериди, Кадар, Миколенко – Морозюк (Гармаш, 65), Шепелев, Буяльский, Шапаренко (Мораес, 75), Цыганков – Мбокани (Русин, 86)

"Заря" Луганск - "Звезда" Кропивницкий - 1:0 (0:0)
Гол: Громов, 58

"Заря": Лунин — Опанасенко, Сваток, Чечер, Сухоцкий — Гордиенко (Гречишкин, 55), Бабенко — Караваев, Силас (Юри, 46), Лунев (Кабаев, 71) — Громов

"Звезда": Паст — Качараба, Ковалев (Маткобожик, 70), Оганесян (Збунь, 72) — Полегенько, Драченко, Загальский, Цюпа — Чичиков, Рассадкин, Прядун (Петров, 66)

Положение лидеров: Шахтер - 39, Динамо Киев - 35, Верес, Олимпик, Ворскла - 25, Заря, Мариуполь - 23...

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 17 39
2 Динамо Киев 16 35
3 Верес Ровно 17 25
4 Олимпик Донецк 17 25
5 Ворскла 17 25
6 Заря Луганск 17 23
7 Мариуполь 16 20
8 Александрия 17 18
9 Черноморец Одесса 17 15
10 Звезда Кропивницкий 17 14
11 Карпаты Львов 17 14
12 Сталь Каменское 17 12
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