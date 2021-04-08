Киевское "Динамо" подало в суд на "Сан-Паулу"

Теги динамо киевсан-паулу

Киевское "Динамо" подало в суд на "Сан-Паулу"Фото: Твиттер @tchetche 
"Динамо" Киев было вынуждено обратиться в суд, чтобы добиться от "Сан-Паулу" выплаты полной суммы за трансфер Че Че, утверждает Globo.

По имеющимся данным, бразильский клуб задолжал "бело-голубым" за переход хавбека 3,2 миллиона евро. Напомним, что 28-летний полузащитник вернулся в Бразилию еще в 2019 году.

Сейчас Че Че находится в подвешенном положении: он оказался не нужен наставнику "Сан-Паулу" Эрнану Креспо, поэтому игрока планируют отдать в аренду.

В 2021 году Че Че сыграл всего три матча, в которых забил один мяч.

Не пропустите: У Гризманна сегодня родилась дочь. И это очень любопытно | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Крылья Советов" обыграли "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России

"Крылья Советов" обыграли "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов