Киевское "Динамо" подало в суд на "Сан-Паулу"

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"Динамо" Киев было вынуждено обратиться в суд, чтобы добиться от "Сан-Паулу" выплаты полной суммы за трансфер Че Че, утверждает Globo.

По имеющимся данным, бразильский клуб задолжал "бело-голубым" за переход хавбека 3,2 миллиона евро. Напомним, что 28-летний полузащитник вернулся в Бразилию еще в 2019 году.

Сейчас Че Че находится в подвешенном положении: он оказался не нужен наставнику "Сан-Паулу" Эрнану Креспо, поэтому игрока планируют отдать в аренду.

В 2021 году Че Че сыграл всего три матча, в которых забил один мяч.