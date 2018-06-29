Киевское "Динамо" подписало контракт с известным вратарем

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Киевское "Динамо" подписало контракт с известным вратарем

Вратарь Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение между голкипером и клубом будет действовать до 2023 года. Бойко достался "Динамо" бесплатно.

В прошлом сезоне Бойко играл за "Динамо" на правах аренды и пропустил 15 мячей в 18 матчах.

Прежним клубом 30-летнего Бойко был "Бешикташ", в составе которого он не сумел закрепиться.

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